Clara Seminara formalizó denuncia contra 'Yuca': "Me tocó, por qué quieren disfrazar los hechos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Clara Seminara formalizó el último miércoles su denuncia por tocamientos indebidos contra Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca'.

La actriz cómica llegó hasta la comisaría de Jesús María a las 4 de la tarde para entablar la denuncia contra su excompañero de 'El Wasap de JB'.

"Acabo de pasar por medicina psicológica y mañana (hoy) me van a dar la denuncia. Así que aquí está, técnico Lazo, la firma de todo y listo", manifestó Clara Seminara tras hacer su denuncia.

Asimismo, Clara Seminara aseguró que la versión que dio Jorge Benavides junto a su esposa y el propio 'Yuca' es "mentira".

"Yo practico boxeo. Si yo le tiro un puñete a 'Yuca' lo desmayo, pero no lo hice. No jugué de manos con él (...) O sea me tocó, por qué quieren disfrazar los hechos", expresó la comediante en el programa de Magaly Medina.