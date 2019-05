Clara Seminara muestra pruebas contra pareja de Jorge Benavides tras denuncia contra 'Yuca'

Síguenos en Facebook

Luego que Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora de 'El Wasap de JB', negara que hayan existido tocamientos indebidos por parte de ' Yuca' en el programa, Clara Seminara se presentó en el programa de Magaly Medina mostrando pantallazos de WhatsApp de conversaciones con la pareja de JB.

En las conversaciones, Karin Marengo indicó que se había conversado con ‘Yuca’ y que él no lo hizo con mala intención.

“Clarita te entiendo y lamento mucho este mal momento, pero tengo entendido que Jorge lo obligó a ‘Yuca’ a pedirle disculpas y sé que lo hizo. Según él no lo hizo con mala intención, no sé a qué te refieres con que no es la primera vez. Nosotros trabajamos con Yuca años y nunca hemos escuchado o visto algo así”, es lo que se lee en el mensaje de Karin Marengo a Clara Seminara.

Luego, la actriz cómica respondió lo siguiente: “pasa que cuando te toca, una disculpa no es suficiente. Yo lo hizo y no se puede borrar. Y se disculpó como lo dices, pero obligado por Jorge”.

Karin, al leer los mensajes de Clara, trata de justificar la acción del cómico. “Clarita, yo sé que está mal lo que hizo ‘Yuca’. Según él lo hizo porque estaban jugando de manos, eso es lo que dice él, que lo hizo sin ninguna mala intención”.