Clara Seminara perdona a 'Yuca' tras acusación por tocamientos indebidos: "Para tener paz" (VIDEO)

La actriz cómica Clara Seminara dijo a, través de un video publicado en su cuenta de Facebook, que perdonó a Enrique Espejo, conocido popularmente como 'Yuca', tras acusarlo de tocamientos indebidos, a Jorge Benavides y su esposa Karin Marengo y a los usuarios de las redes sociales que comentan en su contra.

"Estando tan lejos, tan alejada de todo, también me he dado cuenta que quiero perdonarlos, así no me hayan pedido disculpas o las disculpas que me pidió el señor fueron en televisión y nunca me llamó ni me mandó un mensaje, yo los perdono. Perdono a todos los que han salido a hablar, mintiendo en mi contra, perdono a Jorge y a Karin por las decisiones que tomaron, perdono al agresor y lo perdono para tener paz y perdono a toda esa gente que comenta creyendo que son graciosos", dijo la comediante quien se encuentra viviendo en el extranjero tras su denuncia (ver desde el minuto 10:36).

Clara Seminara empezó diciendo en el video que llegó una carta notarial al domicilio en "donde a veces se quedaba" de parte de 'Yuca', quien le pidió que se retracte, se disculpe públicamente o muestre pruebas de que él le habría tocado de manera indebida.

Luego, ex integrante de 'El Wasap de JB' colocó diferentes declaraciones de testigos, de Jorge Benavides y su esposa Karin Marengo, de Enrique Espejo y de ella, que se difundieron en medios de comunicación, en donde se mostrarían contradicciones.

Al finalizar su video, Clara Seminara dijo que volvería a acusar de que fue presuntamente víctima de tocamientos indebidos y exhortó a que las mujeres no se queden calladas.

"Cuando uno sale a hablar lo juzgan y espero que algún día las cosas cambien y que las mujeres no se queden calladas. Si regresamos al pasado y me preguntan qué es lo que haría, no me quedaría callada", culminó.