Clara Seminara: "Hay mujeres que me dicen que solo me han tocado y no violado"

Síguenos en Facebook

La actriz Clara Seminara reveló que tras denunciar que fue víctima de tocamientos por parte de Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', el apoyo que ha tenido a través de las redes sociales no ha sido contundente.

"Hay mujeres que me dicen que solo me han tocado y no violado. Me juzgan y se olvidan que soy la víctima", expresó en diálogo con Trome.

Seminara también está pensando en abandonar el país e irse a Europa, aprovechando que tiene pasaporte comunitario. Es una decisión que no desea, pero, según ella, le están obligando.

MIRA TAMBIÉN: La pregunta que no respondió 'Yuca' sobre Clara Seminara en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

"Ya estoy por comprar mi pasaje a Europa. Mi papá fue italiano y por eso tengo el pasaporte comunitario y, como mi hermana vive en Madrid, pienso ir allá", indicó.

Seminara también contó que el Ministerio de la Mujer le está apoyando en su denuncia y que el mensaje que quiere transmitir es que "con los acosadores no se transa".

"Me envió una doctora y también una psicóloga. Terminamos llorando ante la injusticia que se lee en redes", manifestó.