Claudia Ramírez sobre Vanessa Terkes: "De repente está bien que siga visitando a su psicólogo" (VIDEO)

Tras la denuncia que hizo Vanessa Terkes contra su aún esposo George Forsyth por el delito de violencia familiar, su expareja Claudia Ramírez se pronunció sobre el tema al ser señalada de haber mantenido comunicación con el alcalde de La Victoria cuando ya era un hombre casado.

"Lo tengo bloqueado hace mucho tiempo... porque no me interesa, porque justamente he querido evitar todo este tipo de situaciones. Porque sé que cuando las personas mediáticas terminan y mujeres que tienen problemas en la cabeza, siempre buscan este tipo de situaciones", comentó la modelo colombiana.

En enlace telefónico con el programa 'Válgame Dios', Claudia Ramírez defendió a George Forsyth y manifestó que cree que todas las acusaciones de Vanessa Terkes son mentiras.

"Creo que el tiempo dará la razón, pero así como vamos... De repente está bien que siga visitando a su psicólogo o no sé, a su psiquiatra", agregó sobre la salud mental de la actriz peruana.