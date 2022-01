Durante la cuarta temporada de “Cobra Kai”, el vínculo entre Johhny Lawrence (William Zabka) y Miguel Díaz (Xolo Maridueña) se fortaleció y su relación cambió de sensei-estudiante a padre-hijo. Sin embargo, un error del fundado de Eagle Fang Karate lo arruinó todo y motivó a su discípulo a buscar a su verdadero padre.

Luego de perder ante Terry Silver, Johnny se embriagó y cuando Miguel lo ayudó a recostarse Lawrence lo llamó Robby, lo que definitivamente le rompió el corazón. Esto sumado a la lesión que sufrió en el torneo de karate de All Valley, lo ayudaron a tomar la decisión de conocer su origen.

“Los últimos meses han sido una montaña rusa. Mi lesión, la rehabilitación, Sam (Mary Mouser) y yo, el sensei y el señor LaRusso. Me convencí que podría superarlo concentrándome en el torneo. Pensé que si ganaba todo se arreglaría, pero me equivoqué. Dile a mi sensei que siento haberme ido. Su karate me ayudó a crecer, pero aún no sé quién quiero ser. Y para averiguarlo, creo que necesito saber de dónde vengo”, escribió Miguel en una nota para su madre.

“El sensei temía descubrir la verdad de su pasado y, sinceramente, yo también. Pero superar ese miedo es la pelea que debo llevar a cabo en lugar de competir por un trofeo. Debo conocer a mi padre. Es algo que necesita hacer. Por favor, intenta no preocuparte, estaré a salvo y volverá pronto”, agregó.

Miguel y Johnny intentando reclutar más estudiantes para Eagle Fang karate en la temporada 5 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

¿MIGUEL VOLVERÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Aunque algunos fanáticos de “Cobra Kai” esperan conocer más del pasado de Miguel en la quinta temporada de la serie de Netflix, otros temen que el actor Xolo Maridueña no vuelva para la próxima entrega.

Por lo pronto se sabe que la quinta temporada se terminó de rodar incluso antes del estreno de la cuarta entrega, por lo tanto, Miguel aún es parte de la historia y probablemente en los nuevos capítulos se revelará quien es su padre.

Cuando Johnny prometió viajar a la Ciudad de México para traer de regreso a Miguel, Carmen reveló que su expareja no sabe de la existencia de su hijo. Además, se sabe que es un hombre muy peligroso.

Xolo Maridueña no ha compartido nada relacionado al futuro de Miguel en redes sociales y tampoco un mensaje de despedida, así que todavía es parte del elenco principal de “Cobra Kai”.

El rumor de su salida probablemente surgió a raíz de que fue elegido para interpretar a Jaime Reyes en “Blue Beetle”, pero las grabaciones de esta película empiezan recién en el 2022, así que el actor no tendrá ningún inconveniente para seguir en “Cobra Kai”.