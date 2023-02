El tributo tiene todas las clásicas canciones de U2 como New Year’s Day, With or without you, Vertigo, etc. Además, incluyen en su repertorio canciones para conocedores. La fecha es especial porque es la primera tocada del año en el Cocodrilo Verde, donde abrirá un tributo a Muse.

4U es una banda tributo a U2 reconocida a nivel internacional con los mejores músicos de Lima, formada por Kike Tataje, Charly Edge, Edgar “Hulk” Diaz, Matt Varela. El concierto será en el Cocodrilo Verde este viernes 10 de febrero a las 9 p.m.

Facebook: www.facebook.com/4utributeband

Instagram: www.instagram.com/4utributeband

Entradas: 986077595