“Cóndor: Circo Místico” llegará a Lima con una propuesta que combina circo contemporáneo, música, danza y elementos de la identidad cultural peruana. El espectáculo se presentará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel.

La historia se desarrolla en un universo inspirado en la cosmovisión andina. La Reina Coya vive bajo la protección del Dios Sol, pero la aparición del Eclipse y sus Oscuros amenaza con sumir al mundo en la oscuridad.

En ese contexto surge el Cóndor, un guerrero elegido para enfrentar las fuerzas que amenazan el equilibrio, en una travesía donde deberá superar también sus propios temores.

Culturas prehispánicas como eje de la puesta en escena

Uno de los principales atractivos del espectáculo es la incorporación de referencias a las culturas prehispánicas del Perú.

La producción integra elementos inspirados en las civilizaciones Paracas, Nazca, Mochica, Chimú e Inca a través del vestuario, la música, la escenografía y la narrativa visual.

Según los organizadores, la propuesta busca acercar al público a la riqueza cultural del país mediante una experiencia moderna y familiar, sin perder la esencia del circo contemporáneo.

Artistas internacionales y números de alto impacto

La puesta en escena contará con artistas provenientes de Colombia, México, Argentina, Rusia, Hungría, Nicaragua y Brasil, quienes participarán en diversas disciplinas acrobáticas.

Entre los actos anunciados figuran números de fajas aéreas, rola bola, péndulo doble, báscula, pulsadas, airtrack, bungee y el tradicional Globo de la Muerte.

El espectáculo también incluirá la participación de un payaso encargado de interactuar con el público y aportar momentos de humor para toda la familia.

Producción peruana con sello internacional

“Cóndor: Circo Místico” es una producción de Ángeles Espectáculos, empresa responsable de montajes como Atlántika: Circo de Agua, Piratas: Circo de Agua, Alcatraz: Circo del Terror y Manicomio: Circo del Terror.

La musicalización y dirección de danza están a cargo de Kayfex, mientras que el diseño de vestuario fue desarrollado por Alex Segura.

La producción destaca además por el uso de una nueva carpa equipada con tecnología de última generación para potenciar la experiencia visual y sonora del espectáculo.

Fechas, horarios y entradas

La temporada se desarrollará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel.

Horarios de funciones

Martes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados y feriados: 3:00 p. m., 6:00 p. m. y 9:00 p. m.

3:00 p. m., 6:00 p. m. y 9:00 p. m. Domingos: 4:00 p. m. y 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus

Asimismo, podrán adquirirse en la boletería oficial del circo.

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