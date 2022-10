Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila, conductores de “América Hoy”, captaron la atención en redes sociales luego que se viralizara un video en el que se ve que son “detenidos” a la salida de una cevichera.

“¿Por qué nos ha detenido? Porque papá Armando no ha pagado”, se le escucha decir a Brunella en el clip que fue difundido en su storie de Instagram. En otro clip, se escucha a ‘Giselo’ decir: “Qué vergüenza”.

Ante los comentarios que se generaron en redes, los conductores del matutino se defendieron este jueves, y aseguraron que todo se trato de una broma de Horna. Incluso, mostraron los comprobantes de pago que hicieron en la cevichería.

“Resulta que el día de ayer por la tarde, cuando salimos de almorzar de un conocido restaurante, nuestra honra, honor fue mellado y por qué…. Porque nuestra compañerita Brunella Horna subió una historia que no se ajusta necesariamente a la verdad. Antes de continuar, me gustaría escucharte Brunella”, dijo Janet Barboza.

Tras ello, Brunella se defendió y aseguró que su única intensión al grabar el video fue hacer una broma. “Chicos no es para tanto tampoco. Era una broma que quería hacerle al productor, y la gente lo tomó en serio. Yo quise subir un video casual porque yo bajo un poco tarde, y bajo y estaban todos amontonados en la puerta que no los dejaban salir y yo no entendí. Y era broma”, explicó la ‘rubia’.

Sin embargo, Ethel Pozo se mostró incómoda y resaltó que no podía hacer un broma de esa magnitud en su Instagram, pues tiene más de 3 millones de seguidores. “Pero te parece broma, cuando sabes que tienes tres millones de seguidores, sabes que tres millones de personas van a ver que dices que nos pararon porque no pagamos la cuenta”, increpó la hija de Gisela Valcárcel a su compañera. “Pero hay tener un poco de sentido del humor pues Ethel”, respondió inmediatamente la joven conductora.

Finalmente, Ethel Pozo no se quedó tranquila y en pleno programa pidió que todos sus compañeros que muestren los comprobantes de pago. “Acá están todos los voucher, yo he pagado por 3 personas en esa cevichería. Ese es 60 soles y este de 124 soles”, comentó Ethel mostrando los papeles. “Y acá está mi cuota de 60 soles”, añadió ‘Giselo’. “Ahí está para los medios”, añadió Pozo.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo indignada porque Jefferson Farfán le exigió US$860 mil a Melissa Klug

Ethel Pozo dijo que es injusto el monto que exige Jefferson Farfán a Melissa Klug. Video: América TV