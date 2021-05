El cantante Diego Dibós reapareció públicamente tras vencer el coronavirus (COVID-19). El exvocalista de la agrupación “TK” dio una entrevista en vivo para “Entrometidas”, programa online conducido por las periodistas Patricia Salinas y Maritza Espinoza.

En conversación con el mencionado medio de comunicación, el artista nacional contó que sufrió la pérdida de su cabello por los días que estuvo en la Unidad de cuidados intensivos (UCI).

“He tenido un cambio de look obligado porque salí de la clínica y parece que el estrés, de manera inconsciente, me afectó”, señaló Dibós.

El músico reveló que la enfermedad llegó a su hogar, afectando a su hijo mayor y a una mujer que trabaja en su casa.

“Mi esposa y 3 de mis hijos estaban limpios, pero mi hijo mayor sí dio positivo. La chica que nos ayuda en la casa también. Confieso que estaba desordenándome un poco con las comidas... comíamos mucho por la pandemia, pero no sé si estábamos nutridos”, contó.

Diego Dibós también confesó que la enfermedad afectó el 60% de sus pulmones y por ello la urgencia de su familia por ingresarlo a UCI.

“Me hacían exámenes todos los días, de pronto la enfermedad se disparó y me tomó el 60% de mis pulmones... Gracias a Dios se abrió un espacio en UCI y me llevaron de frente ahí, me entubaron y de ahí no me acuerdo de nada”, reveló.

