María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, celebró el cumpleaños número 81 de su padre, quien dio positivo a la prueba del diagnóstico del COVID-19. Según señaló la actriz de “Los Vílchez”, su progenitor viene recuperándose en su casa.

“Hoy mi papá cumplió 81 años. Aún seguimos luchando, pero con buen pronóstico. Gracias a todos y cada uno que me apoyó, cada oración. Todo nos ayudó”, dijo la artista nacional en un post de Instagram.

La actriz cómica recalcó que el resto de sus familiares se encuentran bien de salud, pese a que también se infectaron con el nuevo coronavirus. “Les debo la vida de mi papá. Dios los recompense. Eternamente agradecida. Posdata: Mis hijos, mi mamá y yo estamos bien”, agregó.

Como se sabe, ‘La Pánfila’ recurrió a la televisión para pedir ayuda al Ministerio de Salud (Minsa) porque su padre no contaba con oxígeno.

“Si no tiene oxígeno se muere... si no hay plata te mueres. Hasta que yo pueda conseguir una cama, si no tiene oxígeno le da otro infarto porque ya tuvo uno”, dijo en declaraciones para “Magaly TV: La firme”.

“Necesito que me ayuden a conseguir Cuidados Intensivos. Lleva 12 días mal. Ayer en la tarde se puso mal, en la clínica lo estabilizaron, tuvo un infarto, tiene neumonía”, agregó en ese entonces.

Finalmente, la actriz peruana consiguió ayuda económica por parte de sus compañeros de la televisión y recibió la visita del Minsa.

