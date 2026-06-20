La Oficina Nacional de Procesos Electorales dio a conocer de manera oficial cómo será la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre.

La presentación se realizó en una conferencia de prensa con participación de un notario, donde también se explicaron los criterios técnicos y el procedimiento utilizado para definir la ubicación de las organizaciones políticas, establecido mediante un sorteo público realizado el 10 de junio.

En cuanto a sus características físicas, el documento para la elección de autoridades regionales, provinciales y distritales tendrá un tamaño base de 38 centímetros de ancho por 21 de largo, con posibilidad de ampliarse progresivamente hasta 52 centímetros según la cantidad de agrupaciones participantes.

Este formato será distribuido a los votantes de todo el país, salvo en Lima Metropolitana, y permitirá elegir distintos cargos como gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y alcaldías provinciales y distritales.

El diseño contempla cuatro bloques diferenciados por colores: amarillo para gobernador y vicegobernador regional, verde claro para consejeros regionales, rosado para elecciones provinciales y celeste para las distritales.

Cada sección incluirá las siglas “Jurado Nacional de Elecciones ONPE Registro Nacional de Identificación y Estado Civil” en diagonal, junto con indicaciones para marcar la opción elegida mediante cruz o aspa. Para esta versión de prueba se consideró la participación de ocho organizaciones políticas distribuidas en filas con sus respectivos símbolos.