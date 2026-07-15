Antes de que ruede la pelota este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, Atlanta, ya hay una historia que pesa sobre la cancha. Argentina e Inglaterra se ven las caras y, aunque el resultado se definirá en el campo de juego, el trasfondo del duelo remite inevitablemente a la Guerra de las Malvinas de 1982, el episodio que marcó para siempre la relación entre ambos países.

El conflicto bélico, que enfrentó a las fuerzas argentinas con las británicas por la soberanía de las Islas Malvinas, dejó 649 militares argentinos muertos y 255 británicos, además de una herida que, más de cuatro décadas después, sigue latente en la memoria colectiva de ambas naciones.

Cada vez que las selecciones se cruzan en una cancha, ese pasado reaparece con fuerza en las tribunas y en la previa mediática.

En aquel tiempo, la batalla principal por las Malvinas duró 72 días, culminando con la captura de Port Stanley el 14 de junio de 1982.

La derrota resultó desastrosa para Leopoldo Galtieri, presidente argentino que ordenó la invasión de las islas el 2 de abril de 1982, que fue depuesto casi inmediatamente, dando comienzo a un nuevo periodo de democracia argentina. No obstante, poco más de 40 años después, Argentina sigue reivindicando su soberanía sobre las islas, pero la cuestión sigue sin resolverse porque Reino Unido ejerce el control.

ANTECEDENTE DE MÉXICO 86

El cruce más recordado entre ambos países ocurrió en el Mundial de México 86, cuatro años después de la guerra. Aquel partido, ganado por Argentina 2-1 en cuartos de final, quedó en la historia por los goles de Diego Maradona: la polémica “Mano de Dios” y el recordado “gol del siglo”, una jugada individual que recorrió más de medio campo. Aquel triunfo funcionó como una suerte de revancha simbólica que trascendió lo deportivo.

Desde entonces, cada nuevo capítulo de esta rivalidad reactiva el debate sobre si el fútbol puede separarse de la política y la historia, o si, por el contrario, la carga de 1982 seguirá siendo parte inseparable de todo Argentina-Inglaterra.

Al ser consultado, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, apuntó a que este compromiso será un partido de fútbol, mas no otra cosa.

LO QUE SE JUEGA HOY

Con este telón de fondo, Lionel Scaloni y el plantel campeón del mundo buscan este miércoles en Atlanta el pasaje a la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Del otro lado, Thomas Tuchel intentará meter a Inglaterra en su primera final desde 1966.