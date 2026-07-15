En el país tras confirmarse un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves de corral en un predio de San Vicente de Cañete, el Senasa declaró el último lunes 13 de julio una emergencia sanitaria nacional por un periodo de 90 días.

En la región. En los meses de junio y julio del 2026, la Dirección Ejecutiva Senasa Junín reportó cinco brotes de gripe aviar, en Satipo 4 (en los distritos de Pangoa 3 y Coviriali 1), mientras que en Apata, Jauja, se reportó uno más, informó el responsable de sanidad animal del Senasa Junín, Yonny Gonzáles Almonacid. Se trata de pequeña crianza familiar, con brotes controlados.

El médico veterinario Mario Bonifaz, director general de Sanidad Animal del Senasa, señaló que los síntomas de la gripe aviar en las aves son: diarrea, un cuadro respiratorio agudo y una cianosis en patas, barbilla y cresta, que provoca la mortalidad inmediata, en 24 a 48 horas.

riesgo. Todos estos episodios tienen una fuente común la compra e introducción de aves adquiridas en forma ambulatoria en mercados y ferias.

Senasa informó que la influenza aviar de alta patogenicidad, particularmente la cepa H5N1, representa una de las mayores amenazas sanitarias y económicas para la avicultura comercial a nivel mundial, según la Organización Mundial de Sanidad Animal la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la mortalidad llega al 90 al 100% de la parvada.

En octubre de 2022, esta cepa ingresó por primera vez al Perú a través de la migración de aves silvestres. La rápida propagación del virus y la aparición de nuevos brotes en distintos países evidenciaron una situación sin precedentes, con casos no solo en aves, sino también en mamíferos marinos, domésticos e incluso en seres humanos que tuvieron contacto directo con animales enfermos.

El año 2023, el Senasa Junín, reportó la cepa H5N1 del virus de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves (silvestres y domésticas) y un mamífero (Leona) en el Zoológico de Huancayo. Se reportaron en aves de crianza familiar en Sicaya, Chupaca, Huayucachi y Tarma, los cuales fueron controlados.

descartan. Luego de la declaración de emergencia sanitaria, surgieron dudas entre los consumidores sobre si el consumo de pollo y huevos representa algún peligro. Frente a ello, el médico veterinario Mario Bonifaz, aseguró que la influenza aviar no se transmite a través de estos alimentos.

El ingreso de aves de origen desconocido es un riesgo sanitario. Si se reportan casos de gripe aviar se debe informar de inmediato al Senasa, al whats app 983281073. El jefe de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila dijo que en afueras de los mercados por la avenida Ferrocarril hay venta ambulatoria de aves.

Jauja y Satipo, tuvieron casos de la enfermedad en aves de crianza doméstica. De presentarse los síntomas en aves de granjas o crianza doméstica, los propietarios deben informar de inmediato al Senasa para la respectiva investigación.