El Ministerio Público, mediante la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), dictó una charla de prevención contra la trata de personas dirigida a las alumnas de quinto de secundaria de la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Pacientes se quejan por la falta de medicamentos en hospital EsSalud de Piura]

La jornada de capacitación tuvo como objetivo alertar a las escolares sobre los riesgos de este flagelo y dotarlas de herramientas para identificar las principales modalidades de captación que emplean las mafias dedicadas a este delito.

La actividad diriga a alumnas del colegio José Matías Manzanilla estuvo a cargo del equipo multidisciplinario de la UDAVIT, integrado por la abogada Sheilla Saavedra Domenak y los psicólogos Liz Murillo Estrada y José Miguel Romero González, quienes explicaron en qué consiste este delito, las etapas del proceso de captación de las víctimas y las principales estrategias de engaño empleadas por los tratantes, como falsas ofertas de trabajo y el uso de redes sociales e internet para contactar a jóvenes.

Durante la jornada, las estudiantes participaron activamente formulando preguntas sobre el tema, las cuales fueron respondidas por los especialistas, quienes además brindaron recomendaciones para identificar situaciones de riesgo y prevenir este delito.

Estas acciones forman parte de las actividades de sensibilización que desarrolla el Ministerio Público en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, con el propósito de promover la prevención y la protección de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes.