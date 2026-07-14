Las autoridades ejecutaron un operativo inopinado a diversos bares y restaurantes de la provincia de Sullana, en el cual sancionaron a varios de estos establecimientos por infringir las normas de funcionamiento.

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La intervención fue liderada por la Fiscalía de Prevención del Delito, en un trabajo conjunto con representantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), la Municipalidad Provincial de Sullana, la Policía Nacional del Perú y la Subprefectura de Sullana.

En un restaurante ubicado en la calle Ignacio Merino, las autoridades constataron que la licencia de funcionamiento y el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) aún se encontraban en trámite. Ante esta situación, exhortaron a la encargada del local a suspender sus actividades comerciales hasta obtener la documentación correspondiente.

Asimismo, en una cevichería de la prolongación Salaverry del asentamiento Víctor Raúl Haya de la Torre, el personal de Fiscalización detectó la falta del certificado ITSE vigente. Debido a esto, la comuna notificó a la responsable del negocio, otorgándole un plazo de 24 horas para subsanar la observación.

La intervención también fue realizada en un local del asentamiento Nueve de Octubre, donde se halló a 26 personas consumiendo bebidas alcohólicas. Tras la revisión de sus antecedentes administrativos, determinaron que el establecimiento desnaturalizaba su giro autorizado de restaurante para operar informalmente como bar.

Por esta infracción, la Municipalidad Provincial de Sullana impuso una multa equivalente al 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y dispuso su clausura temporal por un periodo de 30 días.