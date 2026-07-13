El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, inauguró oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Los Órganos, en Piura, marcando el inicio de uno de los eventos de naturaleza más importantes del Perú y del Pacífico Sur. Se espera la llegada de más de 40,000 turistas.

La ceremonia contó con la participación de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes; el alcalde distrital de Los Órganos, Manuel Helmer Garrido Castro; el presidente ejecutivo de Promperú, Michael Guevara; la presidenta ejecutiva del Sernanp (e), Mariela Canepa; además de funcionarios de Promperú, Dircetur, operadores turísticos, entre otros.

Como se recuerda, cada año, miles de ballenas jorobadas recorren más de 8,000 kilómetros desde la Antártida hasta las aguas del norte peruano para reproducirse, convirtiendo al litoral peruano en un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza y una experiencia única para visitantes nacionales e internacionales.

Durante su intervención, el titular del Mincetur destacó que la llegada anual de las ballenas jorobadas representa una oportunidad para fortalecer el turismo responsable, proteger la biodiversidad marina y generar desarrollo para las familias de la región. “El avistamiento responsable de ballenas jorobadas constituye un claro ejemplo de cómo nuestro patrimonio natural puede convertirse en una fuente de bienestar para la población local”, afirmó.

Recordó que entre julio y octubre de 2025, Los Órganos registró más de 48,000 pernoctaciones y una ocupación hotelera cercana al 24 %, cifras que evidencian el impacto económico del avistamiento de ballenas en hoteles, restaurantes, operadores turísticos, artesanos y otros emprendimientos locales. Para la temporada 2026, se proyecta mantener estos indicadores y fortalecer el posicionamiento de este destino en los mercados nacional e internacional.

Mincetur destacó que, a la fecha, más de 600 actores del sector turismo fueron capacitados para brindar servicios responsables y contribuir a la conservación de la biodiversidad marina, mientras se avanza en la implementación de estándares ambientales y acciones que consolidan un turismo seguro y sostenible.