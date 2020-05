La actriz María Victoria Santana, más conocida como ‘Pánfila’, vive uno de los momentos más dolorosos de su vida. Ella, su madre y su padre han contraído el COVID-19, la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus. Aseguró que su progenitor debate entre la vida y la muerte.

“Me aferro a que la muerte no pueda arrebatarme a mi padre. Estoy luchándola, él es el papá de mis hijos. Los médicos han dicho que los tres siguientes días son decisivos... o se salva o no. Mi papá ya está hablando, pero tiene miedo, sabe que podría tener una muerte súbita”, contó la cómica en entrevista con este medio.

Señaló que está haciendo todo lo posible para que su papá no pierda la vida, por lo que hasta el momento en su recuperación ha invertido todos sus ahorros. “Mi papá ha estado en la clínica Ricardo Palma en dos días. Ahí nos hemos gastado más de 20 mil soles entre el balón de oxígeno y el internamiento”, detalló María Victoria, quien es hija única.

“No tengo un hermano donde apoyarme, pero sí compañeros que me ayudan, nunca faltan personas solidarias. Gracias a Dios, yo siempre he tenido mis ahorros por mi familia y ante una emergencia. Me alivia que ahora estén siendo bien usados, porque estoy salvando la vida de mi papá”, añadió.

María Victoria y su madre también están enfermas de COVID-19, pero según explicó ya se encuentran en la última fase de la enfermedad, y sus síntomas son leves. Sin embargo, tienen que estar confinadas dos semanas más, y es probable que sus dos hijos también estén infectados.

La actriz agradeció estar contando con el apoyo de sus amigos en este difícil momento.

Si alguien desea apoyar a María Victoria Santana y a toda su familia, puede hacerlo a través de la cuenta BCP Soles 19418731292095, que está a nombre de la propia actriz cómica.

VIDEO RECOMENDADO

La Pánfila dio positivo en prueba de Coronavirus

'La Pánfila' dio positivo a coronavirus