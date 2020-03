Hace unos días Leonard León tuvo fuertes palabras hacia la madre de sus hijos, Karla Tarazona. El hecho fue criticado por Rodrigo González, quien se mostró en contra de lo ocurrido y defendió a la presentadora de televisión.

González ironizó con que si le hacen un examen completo a Leonard León dará positivo para Distemper, comparándolo con un animal. “Hay que tener jeta para criticar a la madre de sus hijos. Primero cúmpleles y luego ladra ¡cara dura!”, comentó.

Como se recuerda, Leonard León dio positivo para coronavirus y fue duramente criticado por imágenes donde se le veía paseando en su condominio pese a tener la enfermedad.

Es así que Tarazona señaló en un comentario de una de sus fotografías en Instagram que no temía que Leonard León contagie a sus hijos pues no los ve “hace casi un año”. El cumbiambero no hizo esperar sus comentarios y calificó de “sin talento” a Karla Tarazona.

