La segunda temporada de “La Doña”, serie de Telemundo protagonizada por Aracely Arámbula, David Zepeda y Carlos Ponce llegó a su fin −este 27 de abril−con un capítulo que dejó abierta la posibilidad de una tercera temporada.

En una transmisión en vivo que hizo a través de Instagram, Aracely Arámbula se sinceró con sus fanáticos y expresó sus deseos de grabar una nueva entrega. Sin embargo, debido a la crisis que se vive a nivel mundial por el brote del coronavirus (COVID-19), la artista sostuvo que es impredecible lo que pueda suceder.

“Ojalá, me encantaría hacer la tercera temporada, pero en realidad ahorita como está el tiempo y como está parado todo pues no hay proyectos y no se puede filmar y la verdad es que bueno no hay ni historia para ‘La Doña 3’”, contó. “Si hay una idea, pero vamos a ver qué sucede”, agregó Arámbula.

Por otro lado, la expareja de Luis Miguel, en comunicación con el programa “Al rojo vivo”, reveló que le costó trabajo grabar la segunda temporada.

“Mi personaje sufrió muchísimo como saben con la muerte de la hija. Fue un golpe muy duro emocionalmente como personaje y como actriz porque yo lo tenía que vivir, pero sí es muy doloroso. Yo creo que la venganza es un tema muy duro”, aseguró Aracely.

José Spataro, creador de “La Doña”, dedicó este lunes unas emotivas palabras a Aracely Arámbula a través de de Instagram con motivo de la transmisión del último capítulo de la ficción.

“Desde hace cuatro años te convertiste en ‘mi doña’, mi musa e inspiración para un personaje que marcó mi vida, con una interpretación que superó todo lo que soñaba cuando lo escribíamos. Y también conocí a Aracely, un ser humano extraordinario, quien más allá de su talento magistral como actriz se convirtió en mi amiga y en una de las mejores personas que he conocido. Por tu profesionalismo, tu nobleza, tu amor al apoyar a los que te necesitan, tu fuerza y por mil motivos más es que te adoro infinito”, escribió el guionista del melodrama.

