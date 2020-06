“Yo quería ser piloto comercial y viajar por el mundo hasta que un día fui a un programa llamado “Nubeluz” y cambió mi perspectiva”, nos dice Cristian Rivero cuando le preguntamos cómo se inclinó por el mundo de la televisión. En entrevista para Correo, el conductor de “Yo soy: grandes batallas”, espacio que volvió al aire para entretener y brindar ayuda social, nos habla de su carrera en la pantalla chica y del aprendizaje de vida que le está dejando la pandemia.

¿Qué tanto tuvo que ver Gisela Valcárcel en tu desarrollo como conductor de televisión?

Muchísimo. Cuando la veo o converso con ella siempre le agradezco por eso. Yo no buscaba ser conductor, no estaba en mi mente. Cuando trabajaba con Gisela, ella siempre tuvo la generosidad de que, cuando me equivocaba, me jalaba a un costado y me decía no hagas esto por tal razón. Yo la observaba mucho, veía cómo manejaba las entrevistas, los temas sociales, los juegos. Así terminé imitando lo bueno que había visto.

También eres actor, ¿cuándo tienes oportunidad de tener un personaje en alguna ficción, qué requisitos debe tener para que aceptes interpretarlo?

Siempre digo: yo actúo gratis muchachos. Cuando es actuación siempre acepto. Hay gente que se dedica de lleno a esta carrera, por ejemplo Gianella (Neyra) sí lee los capítulos, evalúa más porque es a lo que se dedica mayormente. Cuando me llega algo de actuación pregunto de qué trata, quiénes están y, generalmente, me convence.

Has trabajado con niños en “Yo soy Kids”, ¿qué tan difícil puede resultar dirigirte a ellos para decirles que quedaron eliminados del espacio?

El programa con niños requiere una psicóloga que nos capacita en el manejo de emociones para dirigirnos a ellos. Además, les decimos que lo que vale es que lograron muchas cosas, pero que les falta un poco más, que eso se consigue con clases y que los esperamos más adelante. Les damos soporte emocional.

¿Qué tan necesario puede ser poner al aire en estos días programas como “Esto es guerra” y “Yo soy”?

Porque vivimos tiempos estresantes y difíciles. Hay personas que los necesitan. No todos tienen la suerte de tener cable o Netflix, que pueden suplir a la televisión de señal abierta. A esa gente le estamos brindando entretenimiento. Los canales están bombardeando de noticias y eso genera ansiedad, deprime. En Latina estamos tratando de darle al público un respiro de toda esa información y decirle vamos a divertirnos, pero siendo conscientes de la situación y con el compromiso de ayudar.

¿Qué aprendizaje de vida has adquirido a raíz de esta crisis?

La dedicación, he reconstruido mi relación con mi pareja e hijos. También he replanteado mis necesidades reales, tengo cosas que no encuentro sentido haberlas comprado. Además, soy más consciente del respeto hacia los demás, de cuidarme y cuidar al resto. Por último, valoro tener trabajo en esta época. Estoy agradecido con el canal por haber reactivado “Yo soy”. Espero que la situación mejore pronto. Hay que aprender a convivir con este virus, si no el país se va a ir en picada y no lo podemos permitir.

Cristian Rivero

conductor de televisión

Ha sido coanimador de Gisela Varcácel en “Aló Gisela” (2000), “Gisela” (2001) y “La casa de Gisela” (2003). Ha conducido los programas “Perú tiene talento” (2012), “La voz Perú” (2013), “Yo soy” (2015) y “Los 4 finalistas” (2018).