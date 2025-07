A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño Chayanne se mostró muy emocionado de volver a Arequipa en su último concierto.

Y no es para menos, pues Chayanne vuelve a la Ciudad Blanca después de 15 años.

“Mi gente linda de Arequipa, vamos a estar juntos cantando y bailando, no me fallen hace mucho tiempo que no los veo”, menciona en un video para sus fans.

En efecto, su presentación está programada para el próximo 19 de julio, en el estadio de la Universidad Nacional de San Agustín, como parte de su gira “Bailemos Otra Vez” Tour 2025.

No se descartó que haya artistas invitados.

CARIÑO

No es la primera vez que Chayanne está en Arequipa, hace 15 años llegó a nuestra ciudad para ser parte de los conciertos que se habían programado para celebrar el aniversario local.

Su recibimiento fue masivo en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pues muchas fans llegaron para al menos poder tomarle una foto.

El concierto fue a lleno total y cantó las canciones más famosas que tenía en ese momento.

Para este 19 de julio, se espera no solo que cante las canciones que lo llevaron a la gloria, sino también algunos de sus últimos discos, tal y como lo hizo en otras ciudades como España, donde ya se presentó con este nuevo tour.