​Cristian Zuárez le pide perdón a Laura Bozzo por haberla demandado

Cristian Zuárez brindó una entrevista exclusiva a Univisión para pedir perdón a Laura Bozzo por haberla demandado el pasado mes de setiembre.

"Pido perdón a Laura por eso, para mí es importante saber que me disculpe, que sepan que por mi parte Laura siempre tendrá mi amistad eterna", indicó al medio.

El empresario y músico demandó a su expareja para obtener una compensación por los 16 años que trabajó para ella; sin embargo, optó por retirar la demanda.

Zuárez contó al medio la razón por la que reconsideró dicha denuncia. "Uno se deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso, yo además no me reconocía como la persona que soy, yo sé que me vi muy mal", dijo.

La expareja de Bozzo indicó que tomó la decisión de ponerle una demanda porque consideró que estaba en su derecho, pero luego analizó la situación y prefirió retirarla, dado a que prefiere tener la amistad de la 'señorita Laura'.

"Yo estaba en mi derecho de reclamar, lo dejo pasar y ahora te lo digo, no quiero otra cosa más que su amistad y poder seguir mi vida", expresó.

Asimismo, Cristian Zuárez agregó que fue mal asesorado por sus abogados. "Hay cosas que yo dije y que sé que estuvieron mal, me dejé llevar por los abogados porque eran ellos lo que me decían que hacer, lamentablemente estuve mal asesorado", subrayó.

Por otro lado, el empresario agradeció a Bozzo por todos los momentos vividos y que espera poder retomar una amistad. "Si se da la oportunidad de hablar con ella me encantaría, eso sería bueno, estar en contacto con ella", finiquitó.