El ‘Cuto’ Guadalupe pasó un incómodo momento cuando el ‘Loco’ Vargas aseveró que le había invitado comida a base de gato. El exjugador resondró a su colega (en retiro) por tal declaración. “¿Puedes comportarte?”, le indicó.

Este incidente entre ambos ‘peloteros’ ocurrió durante el programa Sábado con Andrés. Los exjugadores de Universitario fueron invitados como parte de una secuencia.

Sin embargo, Guadalupe manejó un semblante de seriedad cuando Vargas comentó - en sentido de broma - que él había probado gato gracias al ‘Cuto’.

“Cuando me llevó a Chincha me invitó gato. Encima me dio anisado que estaba más fuerte... ‘para que baje’, me dijo, ja, ja, ja”, contó el ‘Loco’.

En respuesta, Guadalupe con evidencia molestia, le dijo lo siguiente: “¿Puedes comportarte? Ese era mi temor. Has jugado en Italia, eres papa de cinco hijos y no te comportas como debe de ser. No me levanto por respeto al público. Pero es momento que te comportes”, expresó molesto con su ‘compadre’.