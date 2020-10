Dalia Durán estuvo casada por más de 12 años con el cantante John Kelvin. Tienen cuarto hijos juntos. Hoy Durán anunció el fin de su matrimonio con el cantante de cumbia.

La también joven empresaria afirmó en el programa “Modo Espectáculos” que conduce Karen Schwarz, que el artista “la ha lastimado públicamente” pero a pesar de ello no le guarda rencor y siempre lo apoyará por ser el padre de sus hijos, pero en el plano sentimental no quiere saber nada de él.

“No cuidó a su familia”

“Yo creo que las cosas han sido bien claras, las cosas que han pasado públicamente. Le he dado muchísimas oportunidades, no cuidó a su familia, no me cuidó a mí, que soy su esposa. Nosotros nos llevamos bien como papás, nada más”, señaló inicialmente.

“ Yo no deseo tener relación alguna con John, no hay oportunidad -por el momento- de ningún tipo, al menos de mi parte no la hay . No pienso retomar relación alguna con él. Yo ya conversé con él y hay cosas que se tienen que respetar”, precisó la cubana.

“Él lo sabe, lo tiene claro y es de las personas que él mismo llora y se da golpes en el pecho como dice. Ya más oportunidad que vivir en la misma casa, no le puedo dar”, agregó.

(John Kelvin) “a mí me ha lastimado públicamente”

Dalia Durán fue tajante al manifestar que ella no pretende “retomar relación alguna con él, de ninguna manera. Él (John Kelvin) a mí me ha lastimado públicamente y esas cosas no se van de la noche a la mañana. Tampoco le guardo rencor y siempre lo voy a apoyar”, aseveró.

“ Él no puede verme a mí más como mujer... (Él lo quiere seguir llevando una vida matrimonial, cuando eso ya se acabó), eso es lo que pasa. El respeto ya hace mucho tiempo que se perdió”, precisó la cubana.

Sobre las publicaciones en redes sociales que ha realizado en los últimos días y que dejarían entrever que habría una tercera persona en discordia en medio de su relación, Dalia Durán fue bastante clara.

“Sería mentir decir que no son para él porque eso está más claro que el agua, pero es por otros motivos, que ya los conversaré con él porque hay cosas que se tienen que respetar”, dijo al respecto.

John Kelvin: “Ya hablaré con ella en su momento”

Tras la declaraciones de Dalia Durán, el cantante respondió y aseguró: “No sé por qué habrá puesto eso, pero ya hablaré con ella en su momento… Todo lo que ponga ella siempre lo va a poner para mí, porque es la madre de mis hijos”.

Y agregó: “Lo que me sorprende es que ella haya declarado, la verdad que prefiero no hablar del tema”, según recoge el mismo espacio que se transmite por la señal de Latina.

Dalia Durán anuncia separación definitiva de John Kelvin - Ojo

VIDEO RECOMENDADO

John Kelvin volvió al Perú y genera controversia

John Kelvin volvió al Perú y genera controversia 26/08/2020