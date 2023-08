Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al decidir volver a referirse sobre su vida privada, pues aseguró que se encuentra en saliditas con un nuevo galán, quien sería un empresario extranjero. Y es que además, la cubana aseguró que pese a sentirse feliz por el lado amoroso, está preocupada porque John Kelvin no le pasa dinero para sus hijos.

“Él ya tiene dos actas ejecutadas por el juez por el tema de conciliación de alimentos. Actualmente, está como moroso en el sistema y tiene impedimento de salida del país. Hasta ahorita no aporta ni con un centavo al tema de los bebes. Esa es la verdad, no puedo mentir”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la modelo señaló que se siente muy tranquila en esta nueva etapa en su vida, donde se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor.

“No quiero hablar mucho del tema, pero sí me estoy dando una nueva oportunidad en el amor. Estoy conociendo muy bien a la persona, tomándome mi tiempo porque primero son mis hijos. Estoy feliz, tranquila y bien”, agregó para Trome.

“No es de acá, vive en el extranjero y no es peruano. He pasado muchas cosas fuertes en mi vida y creo que todos tenemos derecho de volver a empezar y rehacer nuestras vidas. Es empresario y no tiene nada que ver con nada de acá. Es una persona que sabe que tengo cinco hijos, lo que me ha pasado y me tiene la paciencia del mundo, no está apresurándome”, expresó.

