Damaris, talentosa cantante y compositora, está convencida de que hay ciclos que deben cerrarse para dar paso a nuevas experiencias de vida. Por eso, ante la sorpresa de quienes la siguen semanalmente a través de TV Perú con “Miski Takiy”, anunció que tras diez años en la conducción junto a su madre, la cantante Saywa, deja el programa para tentar nuevos rumbos.

“El tema de la pandemia me permitió repensar y reordenar mis cosas. Dentro de todos los cambios que me ha traído este 2020 también decidí no continuar con el programa que me posibilitó diez años de mucho aprendizaje, de compartir con la música, sobre todo la tradicional. Para mí es cerrar un ciclo, una etapa que voy concluyendo y que es importante reconocer.

También es importante aprovechar ese momento de cambio para reinventarse...

La pandemia, lo que hizo fue darme ese espacio para reconectarme de otra manera, como artista, compositora y conductora. Fue una súper oportunidad que todo el programa este 2020 se hiciera desde casa, entonces había muchas más posibilidades de replantearlo con lo que tenías a la mano, que era básicamente tu casa y tu celular. Salieron estas actividades de conectar con otros músicos a través de la red y definitivamente este cambio coincide con esta búsqueda que tengo de mis próximos pasos a nivel artístico.

Por lo visto la cuarentena no bajó tu interés para la creación...

A mí me repotenció, pero entiendo también, y lo he vivido al entrevistar a muchos artistas, que les ha afectado a todos de distinta manera. En mi caso lo que hizo puntualmente fue sacar más bien todas mis herramientas y posibilidades. Para mí ha sido un año de mucho impulso, me llené de mucha energía para poder tomar acciones este año, eso es lo que quiero.

¿Ya es hora de internacionalizar tu propuesta?

Totalmente, busco expandir mis horizontes en otros mercados y por eso, para mí es importante la colaboración que pueda tener con otros artistas. En agosto hice una charla TED en San Marcos, que para mí fue muy importante, porque me permitió en 15 minutos resumir todo el proceso que he tenido vivir, y cuento en qué momento me agarra la pandemia. Me gustó mucho esa charla, porque ordené mis ideas de todo lo que ha sido este año de aprendizaje y autoreconocimiento de herramientas que tengo en mi baúl y que las he tenido que sacar a la fuerza.

Con toda tu experiencia, ¿no te has animado a enseñar?

No, a pesar que siempre me buscan para la enseñanza. Siento una gran responsabilidad respecto a la docencia, por eso, todavía pienso que estoy con muchas ganas de conocer y saber más, seguramente en algún momento lo haré, pero por ahora no. Para este año tengo en agenda distintos viajes, estoy grabando el nuevo disco, sigo avanzando a pesar de las circunstancias.

Y hablando del nuevo disco, ¿siempre apostarás por la fusión?

Sí, yo siempre dentro de mi estilo que es la fusión, porque me gusta, me da muchas posibilidades de seguir explorando y demanda mucha investigación, que es lo que me atrae. Se vienen sorpresas en este disco, como lo dije antes, este 2020 ha significado reconectarme con mi tema más artístico y mis herramientas para concretar mis proyectos. Todo eso que para mí es especial este 2020 se va a plasmar en este nuevo disco que ya estoy grabando.

Damaris Mallma Porras

Es hija de la cantante Saywa, quien la motiva desde pequeña para que incursione en la música. “Dame una señal”, “Mil caminos” y “Damaris: Puedes volar”, son algunos de sus discos más celebrados.