El actor y empresario Damián Ode denunció que la Municipalidad de Barranco llevó a cabo un desalojo sorpresivo en el Boulevard Bordemar durante la madrugada de este viernes, retirando muebles y enseres de varios locales comerciales, incluido el suyo.

Según declaró a Crónicas de Impacto, un gran número de fiscalizadores, junto con efectivos policiales y personal de serenazgo, irrumpieron en el lugar a las 4 de la mañana sin previo aviso. Ode calificó la acción como “arbitraria y matonesca”, señalando que se ejecutó sin actas ni procedimientos claros.

“El día de hoy, arbitrariamente, ha llegado la gente de la municipalidad de manera delincuencial. ¿Por qué tienen que hacerlo a las 4 de la mañana?, porque no querían que estemos nosotros. Nos habíamos enterado y fuimos a defender nuestros lugares sin necesidad de que ellos rompan con una comba como delincuentes y reventaron”, expresó Ode.

Además, el comediante criticó la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas, asegurando que este tipo de medidas perjudican el turismo en Barranco. También sostuvo que, a pesar de no tener deudas con la municipalidad, sus bienes fueron retirados y exigió su devolución.

“Nos cierra los locales. Ahora, lo que nos hemos enterado es que hay una empresa que ya ha dado un dinero, que no se sabe si a la municipalidad o algunos funcionarios. Ya hay empresa que está detrás de Bordemar para poder hacer una bahía”, indicó.

Luego continuó con: “nosotros no debemos un ‘mango’ a la municipalidad. No tenemos ninguna deuda. La deuda es de otra persona y a nosotros nos han quitado nuestros productos que nos tienen que devolver. No han levantado ningún acta”.