Con la nostalgia a flor de piel, sin falsos pudores, y sobre todo con la honestidad al frente, Daniel Lazo eligió “En otra vida”, su más reciente entrega musical, para decirle al mundo que, a pesar de los golpes y desencuentros, está intacto. De la mano de Gonzalo Calmet y el “Viejo” Rodríguez, el cantautor ayacuchano, no solo propone un tema que nos recuerda a quienes partieron, para él, también significa el inicio de una nueva etapa en su carrera...y sobre todo en su vida.

”Me siento mejor que antes, y esta canción es como un cierre, tengo cargados muchas sentimientos en torno a mi hermano, él decidió irse, y nos dejó marcados a todos”.

Una pérdida, cualquiera que sea el origen marca profundamente...

Imagínate, yo estaba a las 3 de la mañana en Lima, y me dicen que mi hermano Pablo Joaquín había sufrido un paro cardiaco, y luego a los 15 minutos me dicen que falleció, y me lo comunican de la manera más fría que te puedes imaginar. Conseguir en ese momento un vuelo a Ayacucho y llegar para escoger el cajón de tu compañero de tu infancia, al que has cuidado, les has cambiado los pañales, es horrendo. No haberte despedido de él, peor aún.

Luego de ese impacto tenías que trasladar todo ese dolor a la música, que resulta sanadora.

Exactamente, porque era un tema que tenía pendiente y que me estaba haciendo mucho daño, tenía mucha carga emocional, no solamente por mi hermano, también por mi abuela, mi abuelo, no tuve oportunidad de despedirme. Son las tres primeras muertes que me ha tocado enfrentar y vivir.

¿Crees que la partida abrupta de tu hermano te hizo perder el rumbo, no te dejaba avanzar? La pérdida nos dejó con dudas sobre muchas cosas, y yo que soy un poquito más sensible que el resto de mi familia, me hice muchas preguntas. Tuve una etapa oscura, no quería ver a nadie, es más, dejé de tocar guitarra, por un momento pensé en dejar la música, pero me di cuenta que, como dice Gian Marco, el alma sana con la música peruana. Sin querer queriendo, ‘En otra vida”, con un sonido muy nuestro, ha tenido una acogida impresionante.

Lo importante es reconocer qué es lo que no nos deja avanzar.

Sí, definitivamente, tenía una carga emocional que estaba arrastrando durante mucho tiempo, y además, me preguntaba qué sentía mi mamá, incluso he llegado a pagar terapia familiar. Mi papá todavía está digamos, como que cuidándose un poco porque le ha afectado muchísimo lo de mi hermano.

"La pérdida de mi hermano nos dejó con dudas sobre muchas cosas, y yo que soy un poquito más sensible que el resto de mi familia, me hice muchas preguntas. Tuve una etapa oscura, no quería ver a nadie, es más, dejé de tocar guitarra, por un momento pensé en dejar la música,", dice Daniel Lazo.

Ahora toca volcar todo a la música y para lograr tus objetivos, tener al lado un buen equipo que sintonice con tu propuesta es básico.

Con “El Viejo” (Rodríguez) teníamos pendiente trabajar juntos. En una de esas conversas de músicos, me dice: ya Daniel por qué no haces una canción para tu hermano, tú no puedes seguir así, tú has nacido para ser músico. Y bueno, nos juntamos con Gonzalo Calmet que se apuntó , yo me sentí muy, muy motivado, porque he compuesto junto a un nominado al Grammy, y con un ganador de Viña del Mar. Estamos sacando juntos esa canción adelante, y parece que va a ser así en las próximas canciones.

¿Y éste un adelanto de más temas que integrarán un nuevo álbum?

Claro, es muy curioso porque es un disco en el que encontrarás a un Daniel vulnerable, un Daniel abierto. El disco se llama “Calle y libertad” y le puse ese nombre porque evoca a la calle en la que crecí, donde viví mi infancia, jirón Libertad 241, Huamanga, Ayacucho, hasta la muerte, sí.

¿En este nuevo álbum habrá diversidad de géneros musicales?

Usando el término “Calle y libertad”, se presentó la oportunidad de grabar nuevamente una balada, también tenemos una colaboración con Gian Marco y los Barraza, de “Si no es contigo”, pero en versión salsa. También está ‘En otra vida’,que es muy sentida y folclórica y vamos a soltar un par de temas más y de ahí vamos con todo el disco. La música me sigue sanando y estará siempre a mi lado.