El cantautor nacional Daniel Lazo se reinventa y, en tiempos de aislamiento social, lejos de quedarse con los brazos cruzados ha decidido compartir su experiencia en el mundo de la música, para quienes deseen hacer carrera en el Perú. Como joven, tampoco deja de lado su preocupación por la realidad nacional y menos deja de ser solidario, es así que será uno de las figuras invitadas en el evento cultural y artístico “Tinkuy- El Encuentro de las Artes”, actividad que se realizará con fines benéficos este 13 de diciembre.

Ha sido muy importante la reacción de los jóvenes en estos tiempos de crisis...

Yo creo que ningún peruano puede ser indiferente a lo que está pasando y es importante pronunciarse, dejarse escuchar. Pero bueno, en toda causa noble también van a existir dos o tres desubicados que solamente van a ir a las marchas para presumir con sus amigos.

Y otros van para tomarse un selfie..

Claro, me tomo una foto en primera línea y la cuelgo en mis redes. Hay artistas que han vuelto al país y solamente han estado en la marcha para la foto, video, y se acabó. De allí a su casa.

Existe la eterna polémica de que el artista no debe involucrarse en política...

Yo creo que si eres un artista y tienes una importante llegada al público, estás en la obligación como ciudadano y comunicador de exigir que las leyes vayan de la manera correcta. Y no aprovechar las protestas para una foto, un video, o para decir: ‘estoy en la marcha´.

Al margen de las protestas ciudadanas, ¿Cómo has estado manejando tu carrera musical en estos tiempos de pandemia?

Me he mantenido grabando demos, escribiendo música, que, modestia aparte, es lo mejor que sé hacer, y sobre todo enseñando, que es lo más importante. Yo no enseño canto, enseño a la gente que quiere seguir una carrera, el negocio de la música. Tú puedes ser un cantante impecable, pero si no sabes si la piscina está llena o vacía, te va a dar de cara contra el piso.

En estas épocas tan competitivas no vale solo tener una buena voz para triunfar..

Exactamente, y creo que sucede como en cualquier otra carrera. Si tú quieres ser músico, cantante, pintor, arquitecto, abogado, debes saber lo que hay detrás, no hay que ser ciegos, hay una red de contactos, un modo de trabajar, una determinada línea artística que seguir. Por qué crees que existe en las carreras artísticas un management, un community manager, un road managers. El talento es solamente un 20 por ciento, el resto es la información sobre la industria musical, de eso sobrevives.

A pesar de tu juventud, con tu experiencia de vida, tienes mucho que enseñar..

No sé si voy a pecar de soberbio, pero yo he cantado durante cuatro años en la calle, en un microbús, en un restaurante, con gente que no quería escucharte, pero ni bien cantabas llamabas la atención, Han sido cuatro años cantando sin ningún micrófono.

Y luego, al ganar La Voz te diste cuenta de cómo se manejaba la idustria..

Aprendí mucho, fue estar en las grandes ligas con gente muy importante. Me di cuenta de lo que no se debe hacer en el negocio.

Hay una tendencia musical que es el género urbano. ¿Te atreverías a dejar de lado la música romántica por los nuevos ritmos?

Fácilmente, si quisiera, podría hacer en salsa o reggaetón una canción mía, ¿pero dónde queda lo que sientes? Prefiero cantar a Perales que un tema que dice: ‘Oye mami, rica rica, yo te doy por donde te pica’.

¿Es cuestión de honestidad o de prejuicio?

Los que estamos en la música no debemos tener prejuicios ante lo que está de moda, el público por algo elige y consume. Para mí, la música romántica es mi camino, la mejor forma de que me recuerden y de que estoy haciendo algo bien. Por eso, estoy más cercano a un Camilo Sesto, José José, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, música perenne, que se hereda de generación en generación. Y que estoy seguro, se seguirá cantando siempre.