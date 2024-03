Este 5 de abril, el rock progresivo de “Genesis” sonará en el Teatro Municipal de Lima gracias a “Genetics”, banda argentina dedicada a la interpretación de los temas de la agrupación británica. Desde Buenos Aires, el baterista Daniel Rawsi, habla con Correo sobre cómo nació la idea de ofrecer conciertos inspirados en un grupo imprescindible en la historia de la música. “Empecé a escuchar a Genesis desde el colegio secundario, la persona que me hizo escuchar a la banda fue el cantante de Rael, el primer grupo de tributo a Genesis que hubo. En nuestras épocas de juventud tuvimos la suerte de poder vivir una de las épocas más importantes musicales de la historia, desde Los Beatles en adelante, así que elegimos a Génesis como bandera”, dice Rawsi.

¿Y qué momento deciden armar Genetics?

Desde hace 13 años fue que decidimos retomar con fuerza nuestra propuesta que incluye a Tom Price que es el cantante actual de la banda, Horacio Pozzo en teclados y guitarra; Claudio Lafalce en bajo, guitarras, pedalera de bajos y voz; y Leo Fernández en guitarra.

¿Genesis con Peter Gabriel en el más puro rock progresivo y la época Phil Collins, más cerca al pop rock, con cuál se identifican? Es un tema de interpretación de cada uno, hay algunos que prefieren a Peter y hay otros que prefieren a Phil, yo creo que el amante de Genesis toma lo bueno de cada época, no hay una división tan tajante, inclusive nos pasa a nosotros. Hemos hecho toda la obra de Génesis de Steve Hackett, hemos llegado hasta Duke con Phil, entonces son distintas posturas, distintas melodías, más comerciales, menos comerciales, pero todo tiene lo suyo.

¿Cómo van planteando los conciertos?, esta vez vienen a tocar completo el álbum “Selling England by the Pound”.

Cuando nosotros comenzamos, dijimos, qué podemos hacer, hits de Génesis, bueno perfecto, así comenzamos, pero después se nos ocurrió interpretar año tras año, un disco distinto, después pasamos por los aniversarios de cada disco. En este caso llegamos a Lima con el 50 aniversario de ‘Vendiendo Inglaterra por una libra’, y el próximo será The Lamb Lies Down On Broadway (1974). Es variada la propuesta, pero siempre con una idea cronológica digamos.

¿Los fanáticos de Genesis los siguen como un grupo de culto...

Digamos que lo que hacemos no lo pondría como un grupo tributo, o un grupo homenaje, sino que es como interpretar música clásica, es como que un pianista puede interpretar una obra de Beethoven, o Chopin. Me parece que insertaría un poco esta obra en la interpretación, lo más fidedigna y fiel posible, desde el punto de vista clásico, más que una banda soporte, digamos.

¿Durante todo este tiempo han tenido la posibilidad de contactar con algunos músicos originales de la banda?

Si, de hecho Steve Hackett, el guitarrista original de Genesis, nos ha elegido a nosotros como su banda en la región, digamos, de México para abajo, él toca con nosotros; en ese sentido tenemos una amistad muy linda, muy estrecha con él. Los otros integrantes, salvo Phil Collins, bueno nos conocen, saben quiénes somos, pero bueno cada uno tiene su agenda, su vida.

Daniel Rawsi , baterista de la banda "Genetics"

Hay mucho de nostalgia, cuando uno va a escuchar a una banda como Genetics.

Bueno, principalmente esa nostalgia pasa por gente que no tuvo la oportunidad de ver a Genesis en vivo, y entonces cuando escucha esa música, con los sonidos originales, con los instrumentos originales, con los disfraces, con la música, con la puesta en escena, es ahí donde hasta a algunos se les ve largando una lágrima.

Además de músico, eres médico, ¿cómo has logrado conciliar tus dos facetas?

Esto es una cosa de ser médico de día y rockero de noche, jajajaja. Qué se yo, es conciliar, son muchos años de hacer las mismas cosas y tener el tiempo, y el sacrificio, duermo como dos horas al día, pero no importa.

¿Fuiste el oftalmólogo personal de Spinetta?

Más que el oftalmólogo personal, fui muy amigo de él, tuve la gracia de Dios de compartir muchos momentos felices y no tan felices también. La vida me dio esa oportunidad de conocerlo, y poder transitar con él varios años de su vida y de su familia.

Ser amigo de un grande es un privilegio. Me siento todo un privilegiado de haber podido estar con él, no solo por haber podido compartir su música, sino también por compartir una amistad muy fluida que teníamos. Eso fue para mí un regalo de la vida.