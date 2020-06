ExMiss Colombia en su tercer día de recuperación: “No he llorado ni un segundo”

Daniela Álvarez, modelo que fue Miss Colombia 2011-2012, compartió un mensaje de fortaleza por medio de su red social en su tercer día de recuperación tras haber pasado por una operación de amputación de su pie izquierdo.

La joven se mostró sonriente y en compañía de su padre y de su hermano. “Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía... Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes quienes pese a presentar problemas oncológicos continuaron en la lucha”, escribió en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, la exreina de belleza fue operada el último sábado debido a una isquemia. El mes pasado también fue sometida a una cirugía de emergencia por una masa anómala que se ubicó en su addomen.

“Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie pero no sería un pie funcional”, reveló Álvarez en un video publicado en Instagram desde la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, donde finalmente fue intervenida.

Tras esa operación sus piernas reaccionaron bien pero no así sus pies que se vieron afectados, especialmente el izquierdo.

“Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, añadió.