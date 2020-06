La historia de ex miss Colombia Daniela Álvarez viene dando la vuelta al mundo luego que anunciara la amputación de su pierna izquierda. La también bailarina mantiene la interacción con sus seguidores en sus redes sociales, quienes esperan atentos a sus nuevos avances.

Esta vez, Álvarez contó que al fin pudo salir de la habitación donde ha estado internada por más de un mes. Mediante sus redes sociales, la modelo mostró su primer paseo a un parque al que acudió acompañada de sus familiares y médico personal.

“Bueno familia, hoy mi doctor -el que me salvó la pierna- decidió, después de un mes y cinco días de estar en la clínica, traerme a un parque de la fundación cardioinfantil”, afirmó la colombiana, quien además enseñó a la cámara su silla, el parque y a los familiares que la guiaban.

Del mismo modo, subió una foto junto a sus familiares y médico que la acompañaron en este importante momento. Sin embargo, la salida casi se ve estropeada porque su hermano no podía controlar bien la silla de ruedas donde la llevaba. La modelo solo atinó a bromear por el hecho mostrando su buen ánimo.

Álvarez también compartió hoy una imagen desde la cama de su habitación de la clínica donde está internada. “La vida está llena de esfuerzos, pero si no fuera así no tuviera sentido. Yo me esforzaré todos los días para demostrarme y demostrarles que con trabajo duro todo se puede lograr”, se lee en su storie de Instagram.

Historia de Instagram de Daniela Álvarez.

Cabe recordar que hace doce días la modelo Daniela Álvarez contó en sus redes sociales que tomó la decisión que le amputaran el pie izquierdo con una parte de la pierna para evitar mayores complicaciones que pongan en riesgo su vida tras pasar más de tres operaciones.

