Daniela Arroyo asegura que no es la 'chica de azul' que habría sido drogada en fiesta de Asia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que fuera señalada como la ‘chica de azul’ que también habría estado drogada en la fiesta de Asia, Daniela Arroyo rompió su silencio y desmintió que se trate de ella.

En una entrevista telefónica con el programa Válgame Dios, la joven modelo de 19 años aseguró que en la fiesta estaban dos chicas vestidas de azul y que ella tiene las pruebas para demostrarlo.

Asimismo, Daniela Arroyo prefirió no dar más detalles sobre lo ocurrido en la fiesta del pasado 26 de enero y sostuvo que solo declarará si lo requiere la Fiscalía.

"Habían dos chicas de azul, seguro se está confundiendo porque yo tengo pruebas de lo contrario. Yo no era. No tengo nada que opinar. Cualquier cosa que tenga que declarar lo voy a hacer en fiscalía. Yo no me quiero prestar para estas cosas", sostuvo Daniela Arroyo.