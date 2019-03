Daniela Darcourt se defiende tras ser tildada de arrogante: "La gente habla por hablar" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Luego de que una fan la tildó de "arrogante" en Facebook por no acceder a tomarse una foto en el Jammin, Daniela Darcourt decidió aclarar lo sucedido a una usuaria que le preguntó sobre el impasse.

"La gente habla por hablar… Nunca va estar contenta con nada. Yo sigo feliz trabajando y haciendo mi mejor esfuerzo para noche a noche darles lo mejor", respondió la salsera a través de su chat de Instagram.

"A veces no entiendo el afán de la gente por molestarme. En fin, yo seguiré trabajando para el público que va a verme sin necesidad de esperar una foto o vídeo. Sino que va porque ama mi trabajo, mi arte y mi música. Un beso, nena", agregó en su conversación con una de sus seguidoras.

Horas más tarde, Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema y responder a las críticas de sus detractores.

"El que no la debe, no la teme... Muchas veces creemos conocer la verdad o la realidad ajena cuando ni siquiera somos capaces de entender o ponernos en los zapatos del otro. Yo sé quién soy, sé cómo soy y los que me siguen, acompañan y rodean, también", se lee en una de sus historias de Instagram.