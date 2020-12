Durante una entrevista para Trome, la cantante salsera Daniela Darcourt reveló que se encuentra concretando su mudanza a su propio departamento muy cerca del barrio que la vio comenzar en el arte de la música.

“Queda muy cerca a la casa de mi mamá, a 15 minutos, pues no quería alejarme de mi barrio (La Victoria)”, manifestó. La artista aprovechó para negar que vaya a cambiar su personalidad: “No soy de las que se van a ‘pituquear’, no me gusta eso”, sostuvo.

Sobre su éxito en Spotify, plataforma en la terminó siendo una de las cantantes peruanas más escuchadas durante el 2020, hecho que la ha ratificado como líder en el género.

“Me siento feliz y agradezco a todos los que me apoyaron (…) El 2020 fue muy difícil, pero soy la artista número uno en mi país”, comentó.

Cabe recordar que su amistad con Tito Nieves se vio reforzada durante este año, lo cual terminó siendo determinante para su crecimiento en la industria musical.

“Tito me cuenta sus experiencias, tiene 45 años de carrera y absorber todo ese conocimiento me llena muchísimo”. precisó Darcourt.

