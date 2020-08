Una noche de glamour, magia y emociones se vivió en la velada del segmento Divas de Esto Es Guerra, la cual volvió luego de varios meses de ausencia debido a la crisis sanitaria que se vive desde hace cinco meses a nivel mundial por el covid 19.

Esta vez, se presentó al coreógrafo Arturo Chumbe como coaching de las guerreras, mientras que a Deklan de los combatientes. Asimismo, un jurado totalmente renovado que ahora está conformado por Tula Rodríguez, Belén Estévez y Daniela Darcourt, quien no pudo contener el llanto al recordar a su abuelito Luis Baltazar Darcourt, quien hace algunos días falleció luego de perder la batalla con el Covid 19.

“(…)Mi abuelito que hace algunos días se fue de este mundo a descansar, a estar mucho mejor, yo sé que él me va escuchar y cuando nos volvamos a encontrar me va recibir con los brazos abiertos. Estoy orgullosa al saber que se fue de este mundo como el gran luchador que era”, dijo.

Con la piel a flor de piel y los ojos llenos de lágrimas, la salsera entonó el tema “Se me fue” de Myriam Hernández, como un póstumo homenaje a su ser querido.

“Esa canción es especial, no solo para mí, sino para todas las personas que han perdido un familiar en esta pandemia, es difícil y muy frustrante tenerlo tan cerca, pero a la vez tan lejos a tu ser querido. Despedirse de alguien y no poder verlo, no poder darle un abrazo o tomarle la mano y decirle vete tranquilo, eso me frustra”, expresó Daniela para luego romper en llanto.

Asimismo, se enlazó con su madre y su hermana, quienes terminaron por emocionarla.

Sin embargo, Daniela afirmó que el show tenía que continuar. Por ello, sacando fuerzas sobrenaturales dio inicio a la competencia “Divas”, entonando el tema “Señor Mentira”, mientras las combatientes presentaban su performance.

Karen Dejo, Isabel Acevedo, y Rosángela Espinoza, enfundadas en sexys trajes rojos, derrocharon toda su sensualidad en la pista del baile, acondicionada para la ocasión con imponentes juegos de luces. Además, utilizaron una soga como un elemento incluido a su baile.

Luego fue el turno para las guerreras al ritmo del tema “Probablemente”. El equipo estaba conformado por Michelle Soifer, quien cantó a dúo con la salsera, Paloma Fiuza y Angie Arizaga, quienes tampoco quisieron quedarse atrás y realizaron sus mejores pasos en el escenario.

El jurado tras una minuciosa evaluación dio como ganador al equipo de las combatientes siendo considerada la mejor de la noche, Karen Dejo. Por ella, la morocha tuvo opción de retar a Paloma Fiuza para la siguiente velada. “Chavela” se enfrentará a Michelle Soifer y Rosángela Espinoza a Angie Arizaga.

Daniela Darcourt se quebró al recordar a su abuelito fallecido en EEG. (América Televisión)