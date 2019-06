Daniela Darcourt responde a usuaria que dudó de su enfermedad en cuerdas vocales (VIDEO)

Daniela Darcourt se vio obligada a cancelar sus presentaciones porque fue diagnosticada con pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo que deberá seguir un tratamiento para recuperarse.

Su estado de salud preocupó a varios de sus seguidores, sin embargo una usuaria no creyó en lo que expuso en el comunicado y escribió que la cantante mentía.

"Claro se va a recuperar rápido porque no es la voz, es el cuerpo que se va a operar. Como miente a la gente esta chica", escribió la mujer dando a entender que la salsera se sometería a una cirugía estética y no por el malestar en sus cuerdas vocales.

Al leer este comentario, Daniela Darcourt respondió a la usuaria de Instagram y amenazó con demandarla.

"Qué le parece si la denuncio por calumnia, ¿señora? No puede lanzar un comentario afirmando algo cuando no tiene prueba alguna para hacerlo. Jugaría con cualquier cosa menos con mi salud. No me operaré, espero le quede claro", escribió la artista.