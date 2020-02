Daniela Darcourt volvió a referirse a la agresión que sufrió mientras cantaba en una discoteca y aseguró que nunca afirmó que el hermano de Yahaira Plasencia haya sido el responsable del ataque.

“Lo único que puedo decir es comprensión lectora. Te lapidan por un ‘creo’ pero pienso que hacer una acusación es distinto, y yo en ningún momento lo hice”, remarcó la salsera en declaraciones para Trome.

En tal sentido, Daniela Darcourt también dejó en claro que no tiene una amistad con la popular ‘Reina del totó’, por lo que descartó que exista un abrazo entre ambas en caso vuelvan a encontrarse en un evento.

“No creo que haya un abrazo, dudo de que nos pongan cerca en los horarios de presentaciones. No nos hemos saludado otras veces, a menos que hayamos estado a dos metros de distancia. Lo cortés no te quita lo valiente, creo que hay cordialidad y respeto”, manifestó Daniela Darcourt.