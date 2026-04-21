Tras la confirmación de cuatro casos de sarampión en Lima Metropolitana, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud (Minsa), descartó que hasta el momento exista transmisión local de la enfermedad.

La información fue confirmada por el director del CDC, César Munayco. “A través de la alerta epidemiológica emitida por el Minsa, se viene fortaleciendo en todo el territorio nacional: campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, entre otras acciones. Lima, en la actualidad no registra transmisión local de la enfermedad”, indicó.

Entre las semanas epidemiológicas N.° 3 y 8 se reportaron dos casos de sarampión en cada periodo. Se trata de varones residentes en el distrito de San Isidro, en Lima Metropolitana; el primer caso fue importado y el segundo de origen desconocido. El tercer caso corresponde a una joven de 20 años, natural de Puno, que por motivos de estudios reside en Lima, donde fue notificada. El cuarto caso es un familiar directo de la joven (tercer caso).

El sector Salud precisó que los pacientes se encuentran fuera de peligro y resaltó la importancia de la vacunación contra el sarampión en menores de 10 años. Asimismo, informó que en Lima Metropolitana las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Este, Sur y Centro vienen reforzando las jornadas de inmunización, la difusión de mensajes preventivos, la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de casos.

“Los padres juegan el rol más importante para el cuidado de sus hijos, las vacunas son seguras, gratuitas y las encuentras disponibles en los diferentes centros de salud. Protegerlos es una muestra de amor y respeto por quienes son el futuro de nuestro país”, sostuvo César Munayco.

En la región Puno, donde se concentra el mayor número de casos, el Minsa aseguró el abastecimiento de vacunas y jeringas para la ejecución de jornadas de vacunación casa por casa, así como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno, la atención de calidad a los pacientes, el control de infecciones y la promoción de la salud con enfoque intercultural.

Asimismo, se estableció el monitoreo continuo de las acciones sanitarias, la notificación e investigación inmediata de los casos en un plazo máximo de 24 horas a través de los aplicativos OSIRIS y SiEpibrotes, el refuerzo de las capacidades del personal de salud, la activación de los Equipos de Respuesta Rápida ante brotes, la mejora en el flujo de recepción de muestras —incluyendo su análisis en laboratorios de referencia—, además de estrategias educativas y comunicacionales con enfoque intercultural, entre otras medidas.