Habla sin pausa, como queriendo ganarle al tiempo, y es que, a los 52 años de carrera, Daniela Romo siente siempre que se le queda algo en el tintero. Su vigencia en la industria la defiende con su trabajo, y la película peruana “Reinas sin corona”, que se estrena hoy la trajo de vuelta a Lima, ciudad que pisó por primera vez hace 40 años.

“La carrera musical fue la que me llevó por primera vez a Perú, hacíamos todos los programas, íbamos a todas las cabinas radiofónicas, a los diarios. Estableces vínculos con las personas, con el país, con la gente, te miran a los ojos, te sienten cerca, esa era la manera de hacerlo en esos tiempos y hoy es diferente. Todavía me sigo sorprendiendo de que siga caminando bien en pleno siglo XXI”, dice la actriz.

“Reinas sin corona”, un thriller psicológico sobre la violencia contra la mujer te acerca al cine peruano. Es una película muy fuerte, lamentablemente a veces hay que tocar estos temas y usar la realidad para poder comunicarte, y es es uno de los propósitos que siempre ha tenido el teatro o el cine, son espejo de lo que sucede en nuestras sociedades. Lamentablemente todo este tiempo, y además con la pandemia, creo que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas e incluso los niños, es una cosa que aumentó.

¿Te costó ser la victimaria en la película?

Claro, te cuesta en el sentido de darte cuenta de que eso existe, de que es real aquí, en el Perú, en España y en mil lugares en el mundo. Ves día a día los feminicidios, el maltrato psicológico, la violencia sexual contra las mujeres y que parece no parar, parece ser que ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo.

Es importante que las películas cuenten esas historias, que no se le dé la espalda a la realidad...

El privilegio del que hace o el que toca un tema como éste como actor, como productor, como director, es el contacto que da la emoción. Las personas nos han visto en muchos papeles, pero si tú sabes hacer un personaje, estamos hablando del lado de la emoción, estamos tratando de tocar el corazón, la emoción, no solamente la razón. Hay que generar que la gente vea que eso pasa y que muchas veces no quieres voltear a ver, es como cuando vas al médico y hay gente que dice, no, no, no voy a mis revisiones porque qué tal si me encuentran algo.

Y hablando de médicos y salud, hace diez años que venciste al cáncer, ¿Cómo tomas ahora la vida?

El año pasado fue mi cumpleaños diez, libre, entonces sabes que estoy jovencita, pues al principio todo era querer hacer, hacer y hacer. Lo que trato de hacer y lo que he tratado de hacer en este tiempo es honrar realmente la vida que me fue regalada de nueva cuenta, y honrar cada cosa que hago y que he hecho toda mi vida.

Hoy es calidad y no cantidad...

Estoy en un momento en que más que nada me acerca a proyectos que me interesan, a la reflexión, el saber que lo voy a disfrutar, saber que le puedo dar enteramente mi ser. Ahorita estoy haciendo mi gira, todo es más o menos espaciado, esa es la manera en que ahora puedo trabajar, ya no es la época de cuando tenía treintaitantos.

En la música eres un referente, ¿te sorprendes al saber cuánta gente creció con tus canciones?

Yo le llamo a eso, memoria afectiva, yo le agradezco mucho a las mamás, a los papás, a los abuelos porque de repente entendí como uno va creciendo en la música, en sus gustos, en todo. Mi mamá que está en el cielo, me hacía escuchar a Manzanero, a Lucha Villa.

Privilegio de la vigencia que tienen pocos...

Me emociona mucho que la gente siga disfrutando mis canciones y además creo que estamos en un momento en que como que nos urge rescatar ciertas partes del pasado, de lo mejor que hicimos.

La nostalgia por los ochenta, por una década que muchos consideran única, ha logrado que se les dé el justo valor a canciones que antes se ninguneaban.

Pero también eran otras letras, era otra manera de expresarse, los arreglos eran distintos. Aunque nos dijeran por ejemplo que éramos cantantes pop, o lo que sea, pues a comparación a mucho de lo que se hace hoy, la diferencia es evidente. Hoy, de repente hay alguien que se encierra en su casa y se pone un mini estudio, se graba y canta y dice tres pavadas, y de repente obtiene los cien mil likes, o un millón, pues eso, es otra historia.

Daniela Romo

Actriz y cantante. Teresa Presmanes Corona, es una de las figuras más importantes de la escena artística mexicana. Como actriz ha protagonizado exitosas telenovelas y como cantante su carrera ha sido brillante.