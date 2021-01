Tras la denuncia que hizo la actriz Danna Ben Haim contra Jaime Cillóniz por el delito de tentativa de secuestro, el expresentador de televisión negó que haya retenido a la joven actriz la noche del último martes en un ascensor.

“Para nada la he tenido retenida. Pero usted cómo se atreve a decir una cosa que no voy a contestar, es impúdico que me diga eso. Que no la he dejado salir, por Dios, la mujer estaba metida en el ascensor al fondo”, señaló Jaime Cillóniz a las cámaras del programa ‘Al estilo Juliana’.

Además de negar en todo momento las imágenes que se vieron en el video publicado por la actriz de ‘De vuelta al barrio’ en su cuenta de Instagram, Jaime Cillóniz lanzó una serie de calificativos contra Danna Ben Haim.

“No me pidió que cerrara la puerta del ascensor. Si me pidió, no me di cuenta pues, no es gran pecado. Me parece que la mujer es una imb%$& y además insolente y perdón, pero yo no soy tolerante y tengo fuerte carácter. Entonces no voy a tolerar a una tipa que entra a mi departamento y que encima tiene el cuajo de decir que se le ha querido secuestrar”, sostuvo Cillóniz.

Incluso, el expresentador de televisión le increpó a la periodista de ATV que no lo difame, porque podría salir “mal parada”.

“Yo soy Jaime Cillóniz, de familia rica y de familia de abolengo. No voy a hacer que esa $#$#% conmigo se haga propaganda”, expresó bastante alterado Jaime Cillóniz.

