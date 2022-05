Desde hace unas semanas, Danny Rosales y José Luis ‘Cachay’ Ramos vienen dando de qué hablar por los dimes y diretes que protagonizaron. Todo empezó cuando el cómico ambulante comentó en una entrevista para el canal de YouTube “B&H Podcast” que el integrante de “JB en ATV” se ‘cree lo máximo’.

Tras ello, Danny salió al frente y explicó que conversó con su colega y pudieron aclarar los malos entendidos, ya que los une una bonita amistad.

“Con Cachay no tengo ningún resentimiento, ninguna pelea. Me pasaron el video, lo vi y me maté de risa con mi compadre. Quiero mucho a Cachay (...). Siempre me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros”, afirmó para el diario Trome.

Danny Rosales y ‘Cachay’ se reúnen en “¡Habla causa!” para terminar con la polémica

Pese a esa aclaración, Danny Rosales y José Luis ‘Cachay’ Ramos se reunieron en una entrevista para el canal de YouTube “¡Habla causa!” para tratar de solucionar sus diferencias públicamente; sin embargo, las cosas se salieron de control en medio de la charla.

“Yo quería invitarlos porque como admirador de ustedes soy poco de las enemistades. Sería bonito que se estrechen la mano”, dijo el entrevistador previo a reunir a ambos cómicos.

“Yo tengo que decir cosas a Danny, yo lo quiero y lo respeto, es un muchacho que empezó en la calle. Hemos trabajado casi en todos los programas, tenemos una trayectoria. Danny no es una persona mala, tiene un corazón lindo. Vengo a disculparme y a darle un abrazo”, respondió ‘Cachay’.

“Vine aclarar cosas que dijo entre copas, vamos a hablar”, comentó Rosales al ingresar al set y encontrarse con ‘Cachay’.

Se acaloraron en medio de la conversación

La entrevista inició con normalidad y no faltaron las bromas, pero conforme avanzó la conversación salió a relucir nuevamente sus discrepancias.

“Yo he dicho que el señor tiene una buena energía. Es una buena persona, pero tiene sus defectos. ¿Sí o no, papito lindo?”, comentó ‘Cachay’, pero Danny se incomodó y marcó distancia.

“Prefiero que me digas ‘narizón’ a que me digas papi, amigo, papito. A mí con hipocresías no. Con hipocresías no va la cosa”, respondió tajantemente el integrante de “JB en ATV”.

Tras ello, Danny le pidió a ‘Cachay’ que explicara por qué había dicho que no era humilde. “Dime si en algún momento no he sido la persona humilde, tengo años en esta chamba como tú, hago mi propaganda en mi moto”, consultó Rosaldo. “Yo me he excedido, errar es humano, yo sé que tú eres humilde”, reconoció el cómico ambulante.

¿Realmente se pelearon?

Poco antes de que termine la entrevista, Danny y ‘Cachay’ se unieron en un abrazo; sin embargo, el popular ‘Narizón’ sorprendió al lanzarle un manotazo a ‘Cachay’ y le reclamó por haberlo criticado públicamente.

“Yo te estimo mucho, es mi compadre”, dijo el integrante de “JB en ATV” al abrazar a su colega, pero luego le advirtió: “Ya no me maletees, te gusta ‘maletear’, ¿no?”, señaló previo a empujarlo.

“No seas abusivo”, se defendió ‘Cachay’. Sin embargo, todo sería parte de una broma, pues ambos cómicos se rieron y, finalmente aclararon que, aunque tengan opiniones muy diferentes, se guardan cariño por la amistad de años.

VIDEO RECOMENDADO

Teletón 2019: Jorge Benavides y su reacción al ver a Karina Rivera distraída con su celular

Teletón 2019: Jorge Benavides y su reacción al ver a Karina Rivera distraída con su celular https://elbocon.pe/boconvip/latina-se-pronuncio-tras-salida-de-la-paisana-jacinta-de-la-tv-jorge-benavides-el-wasap-de-jb-nndc-noticia/