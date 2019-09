Dayanita de ‘El Wasap de JB’ reveló que se identifica con Sheyla porque "también vive de canjes"

Síguenos en Facebook

La actriz cómica transgénero Dayanita de 'El Wasap de JB' respondió 15 preguntas a Beto Ortiz en "El valor de la verdad". La artista revela los fuertes episodios que marcaron su vida.

Algunas de las preguntas hicieron reír a los televidentes como fue el caso de: ¿Te identificas con SorpreSheyla? La actriz cómica respondió que sí.

Dayanita comentó que tiene algunos rasgos en su personalidad que son idénticos a Sheyla Rojas, como su éxito con los canjes.

“Sí me identifico con ‘SorpreSheyla’, porque vivo de los canjes (…) me escriben, ahorita soy imagen de un hotel, de un salón y me he hecho conocida. Algunas páginas me escriben, otras yo les escribo y me ligan”, comentó la actriz cómica.