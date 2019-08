Dayanita se quiebra al contar detalles de la mala relación que tenía con su padre (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz compartió un adelanto de las preguntas que responderá Dayanita, una de las figuras más populares de 'El Wasap de JB', en la próxima edición de 'El valor de la verdad'.

"Una de las biografías más terribles y estremecedoras que se hayan contado en los ocho años de 'El Valor de la Verdad'", escribió el conductor del programa junto al clip de adelanto.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se puede escuchar a Dayanita contando tristes episodios que vivió por la mala relación con su padre.

“¿Te pegaba tu padre porque eres gay?”, es una de las preguntas que le hace Beto Ortiz, a lo que Dayanita revela una fuerte agresión que sufrió: "Se agarró del peine y con la fuerza del peine me golpeó la cabeza, me partió la cabeza. Ahí me bañó en sangre. Yo tenía siete años y si lloraba, me pegaba igual”.

Asimismo, la primera actriz cómica transexual contó que se escapó de su casa a los 12 años porque su padre no la quería como era y con la voz quebrada aseguró que no ha perdonado aún a su padre por todo el daño que le hizo.