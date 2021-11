Raysa Ortiz y Santiago Suárez se conocieron en “De vuelta al barrio”, el programa de América Televisión que se convirtió en uno de los favoritos de la televisión peruana. Los jóvenes actores son pareja en la ficción y en la vida real, demostrando que tienen una gran química frente a las cámaras y detrás de ellas.

Ortiz y Suarez interpretan a Estela Bravo y Beto Ganoza Ugarte en “De vuelta al barrio”, una pareja de novios que derrama amor y a la vez batallan con sus celos. El interpretar a una pareja apasionada en la ficción despertó emociones entre los actores y a inicios de 2019 ya habían iniciado una relación.

Primero fueron amigos por un buen tiempo y luego decidieron empezar su romance. La pareja ya lleva tres años juntos, tiempo en el que su relación se ha hecho más fuerte y en el que se han conocido más. Hasta sus gustos exquisitos. Aquí te contamos una divertida anécdota de la popular pareja de “De vuelta al barrio”.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo inició el romance entre Raysa Ortiz y Santiago Suárez

Ortiz y Suarez interpretan a Estela Bravo y Beto Ganoza Ugarte en “De vuelta al barrio” (Foto: América Televisión)

EL REGALO DE SANTIAGO SUÁREZ A RAYSA ORTIZ QUE TERMINÓ EN LA BASURA

En una entrevista para el programa “Están en Todas”, Raysa Ortiz y Santiago Suárez participaron en un divertido juego de preguntas. Los actores se mostraron felices y confirmaron que llevan tres años de relación amorosa.

Durante las interrogantes, los actores demostraron la gran confianza que se tienen y lo mucho que se conocen. La pareja sabe muy bien los gustos de cada uno y durante un reto contaron una divertida anécdota cuando empezaron a conocerse.

En una de las preguntas, los actores debían adivinar cuál es el postre favorito de su pareja. A lo que Raysa respondió que no tiene un postre favorito porque no le gustan los dulces.

“Yo no como mucho dulce, pero siempre trato de como cosas saludables”, afirmó Raysa, entre risas, mientras observaba a Santiago, quien bromeaba con el tema.

El actor que interpreta a Beto Ganoza Ugarte en “De vuelta al barrio” contó una anécdota que vivió cuando recién empezó a conocer a Raysa, fue ahí cuando descubrió que no le gustaban los dulces.

“Uno de los primeros regalitos que le di fueron unos toffees muy ricos y por ahí los encontré botados. […]Pero fueron muy sinceras- Raysa y Sirena-, me dijeron no gracias. Ellas no comen dulces”, contó Santiago Suárez.

Entre risas, Raysa confirmó lo que contaba su enamorado Santiago Suárez. Y es que ni a la joven ni a su hermana le gustan los dulces.

EL PERSONAJE DE RAYSA ORTIZ EN “MISFIT”, LA NUEVA PELÍCULA DE ENCHUFE TV

Mientras realizaba las grabaciones de “De vuelta al barrio” y en plena pandemia, Raysa Ortiz recibió la excelente noticia de que había logrado pasar un casting para un proyecto de cine. Este largometraje llevaba el nombre de “Misfit” y era una producción de Enchufe TV.

“Es la primera película que hago, aparte la he grabado en otro país (Ecuador). Ha sido una gran experiencia, para mí es un gran proyecto, estoy muy feliz por eso y espero que a la gente le guste”, contó al sitio oficial de América Televisión.

El personaje de Raysa en “Misfit” se llama Claudia. Ella es la líder del grupo ‘Los rechazados’ y es una adolescente única y muy segura de sí misma. “Para mí fue gratificante que me digan que es una película para el extranjero y me tomen en cuenta, que el director de casting haya visto mis fotos, solamente por decirme que haga el casting para mí fue wow”.