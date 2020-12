Han pasado más de tres meses desde que Demi Lovato y Max Ehrich acabaron su compromiso. Esta vez, la cantante estadounidense dejó un nuevo mensaje con el objetivo de dar a conocer lo bien que se siente en su soltería.

“La mejor parte de estar soltera es saber que mi felicidad viene de mí y no de otra personas”, señaló en sus historias de Instagram el pasado 18 de diciembre.

No es la primera vez que la artista habla de su soltería y de cómo se comprometió. “Me presenté en los Grammy y canté el himno en el Super Bowl. Luego el COVID-19 llegó y apagó todas las cosas. Así que hice lo que nadie más podía hacer: me encerré en casa y me comprometí”, bromeó Lovato cuando presentaba los E! People’s Choice Awards.

La cantante de 28 años sorprendió hace unas semanas al dejar ver su nuevo look. Esta vez se cortó el cabello y lo pintó rubio en las puntas. Además, se hizo un rapado al lado derecho.

Del mismo modo, Demi Lovato estuvo bastante activa en redes sociales promoviendo el voto en las elecciones de Estados Unidos, realizadas en noviembre pasado.

