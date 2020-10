Antes de hablar de lleno sobre “Teatro en Grande”, la ambiciosa propuesta cultural de TV Perú que Denise Arregui conduce todos los sábados, la actriz y comunicadora nos admite sin cortapisas, que como a muchos, estos tiempos de pandemia han significado una experiencia inédita, que aún falta procesar.

“Ha sido interesante para todos, sentir de alguna u otra manera, cómo el tiempo se detuvo. Pero hay personas que van a sentir completamente lo contrario, creo que la experiencia es muy personal, cada individuo está viviendo la pandemia de una manera muy particular. Pero que te corten la libertad, el no hacer tu vida cotidiana como antes, eso te hace sentir que el tiempo ha cambiado. Pasa entonces que uno quiere aprovechar más la vida, y tienes de repente que apurarte para hacer todo lo que quieres, ¿es un poco confuso no?”

Tan confuso como creer que terminada esta crisis sanitaria todos vamos a ser mejores personas...

Mira, creo que es inevitable que muchos crean que toda esta experiencia que nos ha impactado, traiga cambios positivos para todos, pero yo no lo creo tanto así. Ojalá que podamos tener aprendizajes buenos, pero a veces no solo se saca lo bueno, también lo peor de uno, y puede ser un poco penoso eso. Ya lo veremos luego.

Finalmente será siempre un balance muy de cada uno...

Yo creo que a mí, una de las grandes enseñanzas que me ha dado la pandemia es a no a juzgar, o a juzgar bastante menos, pero ya he estado aprendiendo eso en los últimos años. De verdad, uno nunca sabe la vida del otro, nunca sabe las batallas que lleva por dentro y es muy difícil estar criticando al otro, cuando no sabes lo que tiene alrededor.

¿Cómo asumiste toda esta crisis que afectó a las artes escénicas?

En mi caso, como para muchos compañeros fue una estocada, algo así como: ‘aquí no hay nada que hacer’. Agrega a eso, el saber que no podríamos trabajar sobre los escenarios por un largo tiempo, fue un golpe tremendo. Por ejemplo, yo tengo une espacio de formación de actores que no hemos podido volver a hacer, entonces para mí fue decir, qué hacemos. Lo que decidí fue reactivar mi actividad periodística que la tenía bastante en pausa.

Y allí entra Teatro en Grande..

Se presentó la oportunidad de conducir este programa para “Tv Perú” y estoy muy contenta porque he podido reactivar mi trabajo de entrevistadora, que la verdad, me gusta mucho y siento que es algo que no quiero dejar, lo tengo en las venas.

Además un programa tan necesario en estos momentos...

Convocamos a artistas de diversos géneros y los hemos grabado en el Gran Teatro a puerta cerrada. Para que no se convierta en un programa netamente contemplativo, me invitaron para que haga las entrevistas a los artistas. Eso está bueno porque se da a conocer el lado más humano y sensible del artista.

El Gran Teatro Nacional vacío, esperando el momento del regreso.

La verdad que ha sido una experiencia alucinante grabar allí, porque el espacio del Gran Teatro Nacional es fantástico, para mí fue como un momento privilegiado el pasearme por estos ambientes y grabar por donde quisiéramos. Por otro lado, también hay pena de ver los espacios y las butacas vacías, mucha nostalgia porque ese lugar debería estar lleno.

La cultura tan vital, pero no tan valorada, menos en momentos de crisis...

A estas alturas, muy poca gente podría negar que las artes escénicas, la música, el teatro, porque digamos la palabra cultura es una palabra bastante amplia, no es necesaria. Quién en la pandemia no se ha sentido reconfortado, vinculado a sus emociones, quién no ha sentido que puede aplacar ciertas tristezas escuchando un poco de música, mirando un espectáculo. En realidad yo sí siento que es un momento en el que hay que darle, aún y sabiendo la coyuntura mundial que estamos viviendo, esa conexión con lo emotivo y sensible que te puede generar una pieza de música, una obra de teatro, un buen libro, son cosas esenciales para el ser humano.

Denise Arregui

Actriz

Estudió comunicación audiovisual en el IPP y Teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú con Alberto Ísola. Trabajó en Iguana Producciones haciendo producción, asistencia de dirección y edición.