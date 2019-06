Descubridor de Daniela Darcourt comentó por qué dejó de trabajar con la salsera

Síguenos en Facebook

Juan Ballestero es un reconocido cantante, compositor y, además, fue él quien descubrió a Daniela Darcourt y la encaminó por el rumbo de la fama.

El también poeta conversó con diario Correo, para dar sus opiniones sobre la carrera de la salsera y también sobre sus actitudes que está tomando ante la prensa.

En una parte de la entrevista, Juan comentó que, cuando trabaja con Daniela Darcourt y luego se hizo famosa, él se fue de viaje, por unos meses, pero cuando regresó y le escribió a la salsera, ella lo dejó en visto en más de una ocasión. El también cantante comentó que, tal vez, ese número no era de llega.

“Yo la conocí de casualidad, hicimos el disco ‘Autentica’ de Son Tentación que es un disco inédito, y todo normal, la ayudamos, le dijimos que se arreglé así, cante así. Pero, cuando se hizo famosa, yo ya estaba aquí en Perú seis o cinco meses y la llamé, no sé si el teléfono es de ella, no sé, pero lo que sí sé es que me dejan en visto, porque si le estoy hablando y no es Daniela me pueden escribir ‘No soy Daniela está equivocado’, pero no me dicen nada”, comentó Ballestero.

Cabe mencionar que el también cantante le escribió a su Facebook, pero la salsera lo dejó en visto. “Yo no puedo entender hasta qué extremo llega ella”.

Ballestero resalta que tiene cero comunicaciones con Daniela Darcourt, pero en diversas oportunidades han coincidido en las mismas discotecas, pero no cruzaron miradas.