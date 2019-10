Deyvis Orosco: "Le prometí a mi padre ser más grande que él, y lo cumplí"

Cuando tuvo 20 años, Deyvis Orosco afrontó la prueba más difícil que hasta la fecha le ha puesto la vida: tras la muerte repentina de su padre, Jhonny Orosco, se hizo cargo de su familia y del grupo Néctar. Hoy, casi trece años después, se ha consolidado como un reconocido cantante de cumbia, ha formalizado el género, ha incursionado en la actuación y se ha convertido en productor y empresario musical. En entrevista para diario Correo, el multifacético artista nos cuenta su historia de superación y reflexiona sobre el ambiente musical peruano.

En el 2018 participaste en una charla TED. ¿ Cuál fue el mensaje que quisiste transmitir al público?

Quería compartir una enseñanza: con dificultades sí se puede salir adelante. Cuando murió mi padre, en el 2007, tenía 20 años y me quedé con la responsabilidad de velar por mi familia y continuar con uno de los legados más importantes de la historia de la música popular peruana, una marca importante como es Néctar. Hubo mucha gente que creía que no iba a poder, pero no solo pude, sino que desarrollé y llevé a otro nivel mi género (la cumbia), transformando los bailes populares en grandes conciertos. Cada día trato de generar algo positivo para mostrar que si yo puedo, ellos también pueden.

Algunos artistas peruanos han probado suerte en otro género diferente al que se iniciaron. ¿Te animarías a hacer música urbana o fusionar la cumbia?

La música evoluciona. Creo que es una obligación que los artistas nos reinventemos, pero cambiar de género no; la cumbia es lo que amo: evolucionarla sí; fusionarla sí. Ya tengo un trabajo comenzado este año, que por coyunturas nacionales no lo he sacado. Ya lo daría a conocer a comienzos del 2020. Se viene un sonido diferente con gente de afuera.

Hoy, con el ejemplo de tu padre, Johnny Orosco, pero ya habiendo forjado tu propio camino en la música. ¿Se puede decir que el aprendiz superó al maestro?

Esa es una frase muy linda. Mi padre siempre será mi mayor referente. Algunas personas que lo conocieron me decían: "Tu papá debe estar orgulloso porque lo pasaste". Cuando lo escuchaba de ellos, no lo creía, hasta que un día me lo dijo la persona más importante en mi vida: mi madre. Cuando vino de ella pensé que cumplí lo que le prometí a mi padre en vida. Le dije que la meta que tenía no era ser como él, sino ser más grande que él, pero que iba a ser sumamente difícil. Años después creo que lo cumplí, y lo digo con toda la modestia del mundo.

Cuando iniciaste tu relación sentimental con Cassandra Sánchez (hija de Jessica Newton) surgieron críticas. ¿En qué medida te afectaron?

Los que estamos en este negocio tenemos que tener claro que una vez que entramos es parte del trabajo convivir con eso. Uno tiene que aprender a manejar las situaciones.

En una parte de tu libro “Lo que fui, lo que soy” hablas de los celos de empresarios. ¿Actualmente hay personas del ambiente musical que crees que sienten envidia de tu éxito?

Creo que, en el Perú, el día que nos demos cuenta de que la unión hace la fuerza vamos a evolucionar. Aquí, en Sudamérica, tenemos un ejemplo de eso. Colombia empezó a exportar artistas como J. Balvin, Maluma, Juanes, Shakira y Carlos Vives. Tienen una cantera para el futuro de la música, y no me refiero solo al reguetón, sino a los géneros que puedan venir después, porque entendieron que la única manera de salir adelante es juntos.

¿Cuáles son tus planes para este último trimestre del 2019?

El 19 de octubre participaré en el festival “Juntos en concierto”, que se realizará en el Jockey Plaza. Estaré junto con Carlos Vives, Naty Natasha y Silvestre Dangond. Seré el primer artista del género cumbia en la historia en cantar en el centro de la capital. Además, el 23 de noviembre estaré en el "Vivo por el rock", en el estadio de San Marcos.

Perfil

Cantante, músico y empresario

Nació el 8 de setiembre de 1986. A los 19 años se lanzó como solista con su sencillo "Gotitas de lluvia". A los 20, asumió el liderazgo de la agrupación de cumbia Néctar, tras la muerte de su padre, Jhonny Orosco.